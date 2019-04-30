ИА «Ореанда-Новости» В Красноярске найдено тело пропавшего в воскресенье 28 апреля мужчины – он попал под поезд. Об этом пишет местный портал ngs24.

Поисками 26-летнего мужчины занимались волонтёры организации «Поиск пропавших детей». Сообщалось, что у молодого человека есть проблемы со здоровьем, он не говорит. Местные жители писали в Сети, что часто видели, как пропавший выносил мусор, однако впервые он не вернулся домой. Мужчина был сбит поездом, его тело было обнаружено в Емельяновском районе.