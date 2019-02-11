ИА «Ореанда-Новости»

В Крым возвратился капитан корабля «Норд» Владимир Горбенко, который был задержан 25 марта прошлого года.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о том, что выехал из Украины по российским документам. О возвращении капитана сообщила в понедельник его мать.

Как рассказал Горбенко, он отправился из Мелитополя до границы «на пересадках», там капитан жил у своих родственников, затем он пересёк границу на пропускном пункте «Чаплынка» и возвратился в Крым, как сообщила его мать, он чувствует себя нормально.

При этом Горбенко рассказал, что украинская сторона не следила за его передвижениями, с него был снят официальный запретна въезд в Крым, наложенный судом. Когда он пересекал границу, у него не возникло никаких сложностей, он проехал, как обычный гражданин. При себе он имел российский паспорт.

Кроме того, капитан упомянул, что на Украине ему советовали признать вину, затем получить гражданство Украины и уехать домой при условии получения им условного срока. Горбенко отказался и заявил, что невиновен.

Возвращение Горбенко на родину абсолютно законно, так считает Максим Могильницкий, руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры». Так как у капитана не было никаких ограничений на пересечение государственной границы, а также были все необходимые документы.

Напомним, что корабль из Крыма «Норд» было задержано 25 марта 2018 года в Азовском море. На борту находились граждане России, однако в Киеве утверждали, что они являются гражданами Украины.

Двое моряков смогли вернуться на полуостров через Белоруссию, однако семерых всё же вернули по дороге в Минск.

Капитан судна Горбенко обвинялся в том, что «въехал» на территорию полуострова и с целью якобы причинить вред интересам Украины, так как Крым считается там оккупированной территорией. По украинским законам, мужчине грозил тюремный срок в пять лет.

Спустя некоторое время, всю команду обменяли на украинских моряков, всех, кроме капитана.

Недавно, четвертого февраля, Горбенко пропал.

Он был объявлен в розыск на Украине. Как говорилось в заявлении МВД Украины, капитан «Норда» был замечен 26 января в районе Мелитополя, после этого его местонахождения неизвестно.







