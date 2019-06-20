ИА «Ореанда-Новости» . Полиция нашла живой пропавшую несколько дней назад 33-летнюю спортсменку Елену Рухляду. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

Женщину удерживал в неволе бывший супруг, служивший ранее в ОМОНе, в поселке Бибиха. 34-летний ранее не судимый мужчина задержан, а похищенная спортсменка освобождена. У подозреваемого изъята резиновая лодка, скотч, веревка и нож. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

По данным следствия, утром 18 июня 2019 года бывший муж пришёл в квартиру Елены, которая в этот момент была с другим мужчиной. Угрожая ножом, бывший омоновец связал их. Женщину он забрал с собой, посадил в машину и увез на берег реки Оби. Там они пересели в лодку и доплыли до поселка Бибиха. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Мастер спорта международного класса по альпинизму Елена Рухляда исчезла 18 июня. Её друзья обратились в полицию, заявив, что к её пропаже может быть причастен Ярослав Фокин, бывший супруг спортсменки, уточняет «Тайга.Инфо». Они развелись больше года назад, поскольку тот был «в неадеквате». Рухляда неоднократно жаловалась в полицию на мужа, который регулярно избивал её, но все сходило ему с рук, так как он служил в новосибирском ОМОНе. После развода Фокин угрожал Елене.

Елена Рухляда — победительница международных соревнований Ironman, призер чемпионатов мира по горному бегу в командном зачёте. Также девушка имеет титул серебряного призера чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. Кроме того, Рухляда — чемпионка России по результатам скайраннинг-марафона 2017 года.