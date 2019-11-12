ИА «Ореанда-Новости». 16-летнюю девушку, которая пропала в Ставрополе, нашли живой через два дня поисков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу города Андрея Джатдоева.



Джатдоев сообщил, что девушка жива и здорова. По предварительной информации преступлений в отношении девушки не совершалось. Сейчас школьницу опрашивают, чтобы узнать причины её исчезновения.



Ранее стало известно, что 11 ноября школьница вышла из дома и пропала. Сегодня днём полицейские нашли в лесополосе её телефон, который был завернут в пакет.