ИА «Ореанда-Новости» Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел, генерала Курсана Асанова, который вёл переговоры с бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

Асанов склонил Атамбаева к тому, чтобы сдаться правоохранительным органам после вооружённого сопротивления в селе Кой-Таш. Затем офицер был уволен «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».

По версии прокуратуры, Асанов 7–8 августа 2019 года «неоднократно игнорировал требования и указания министра внутренних дел». Он без согласования с главой ведомства принимал самовольные решения, не имея на это полномочий. Также указывается, что Асанов «оставил личный состав органов внутренних дел в опасности и без командования, тем самым грубо нарушив требования действующего законодательства», и скрыл «улики, предметы от органов следствия и другие документы, имеющие значение по делу».

Таким образом,. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Проведение досудебного производства возложено на сотрудников Военной прокуратуры Киргизии.