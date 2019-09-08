ИА «Ореанда-Новости» Глава Патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что российские мужчины являются «национальной трагедией».

На встрече со священнослужителями Сызранской епархии иерарх высказал мнение, что «настоящие мужчины» в России – это скорее исключение. «А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха – ну их нет в природе!» – сказал протоиерей Димитрий.

Что касается причин сложившейся ситуации, здесь глава Патриаршей комиссии главным фактором считает «женское воспитание». «Дома мамаша – она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть», – разъяснил протоиерей. Помимо этого он указал на малое количество детей в семьях и тот факт, что женщины заняты на работе. «Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся», – заявил священник.