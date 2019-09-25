Протоиерей Сергий (Бычков): руководство Роскосмоса чаще стало посещать храм перед запуском ракет
По словам настоятеля храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, протоиерея Сергия (Бычкова), начальство государственной корпорации «Роскосмос» посещает храм не только перед запуском, но и после приземления космических ракет. Стоит отметить, что сам храм расположен на территории космодрома Байконур. Среди посетителей храма был замечен глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин, а также руководители предприятий и генеральные конструкторы корпорации. Все они молятся за успешный старт и за удачное завершение космических операций. Храму помогают не только действующие руководители Роскосмоса, но и бывшие. Протоиерей Сергий заявил, что Владимир Поповкин и Анатолий Перминов, которые ранее руководили корпорацией, также принимают участие в деятельности храма и разными способами оказывают ему помощь. Между настоятелями храма и всеми сотрудниками Роскосмоса сложились тёплые и доверительные отношения. В храм обращаются не только генеральные конструкторы и инженеры, но и простые рабочие организации.
Напомним, что в прошлом году представители Русской Православной Церкви сделали заявление о том, что всегда готовы освящать отечественные космические ракеты перед стартом, если к ним напрямую обратится само руководство государственной корпорации «Роскосмос». В Русской Православной Церкви уточнили, что всегда поддерживают своих верующих, вне зависимости от их сферы деятельности.
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