Такую информацию сообщил протоиерей Сергий (Бычков).

По словам настоятеля храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, протоиерея Сергия (Бычкова), начальство государственной корпорации «Роскосмос» посещает храм не только перед запуском, но и после приземления космических ракет. Стоит отметить, что сам храм расположен на территории космодрома Байконур. Среди посетителей храма был замечен глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин, а также руководители предприятий и генеральные конструкторы корпорации. Все они молятся за успешный старт и за удачное завершение космических операций. Храму помогают не только действующие руководители Роскосмоса, но и бывшие. Протоиерей Сергий заявил, что Владимир Поповкин и Анатолий Перминов, которые ранее руководили корпорацией, также принимают участие в деятельности храма и разными способами оказывают ему помощь. Между настоятелями храма и всеми сотрудниками Роскосмоса сложились тёплые и доверительные отношения. В храм обращаются не только генеральные конструкторы и инженеры, но и простые рабочие организации.

Напомним, что в прошлом году представители Русской Православной Церкви сделали заявление о том, что всегда готовы освящать отечественные космические ракеты перед стартом, если к ним напрямую обратится само руководство государственной корпорации «Роскосмос». В Русской Православной Церкви уточнили, что всегда поддерживают своих верующих, вне зависимости от их сферы деятельности.