ИА «Ореанда-Новости» Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в ходе беседы с воспитанниками детского дома «Павлин» дал неоднозначный ответ на вопрос о том, как отучиться употреблять нецензурные выражения. Священнослужитель рассказал, что однажды один из детей выругался при нём матом, «я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается».

При этом протоиерей Дмитрий признал, что, хотя описанный способ и является достаточно действенным, всё же лучше обойтись без него. Гораздо важнее, сказал глава представитель патриархии, чтобы человек самостоятельно контролировал то, что он говорит.