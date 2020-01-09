В 2019 года учёные провели эксперимент при лечении онкологических заболеваний. В исследовании участвовало 1483 больных пациента. 1092 человека проходили фотонную терапию, 391 пациент - протонную. Научные сотрудники проверяли риск появления побочных эффектов и процент излечения.Таким образом, протонная терапия показала такой же процент излечения, как и фотонная. Но стоит отметить, что у первой терапии процент побочных эффектов намного ниже, чем у второй.Учёные отметили, что это связано с областью действия терапии. Протонная терапия действует на очаг заболевания точечно, едва задевая здоровую ткань. У фотонной терапии область действия намного больше.