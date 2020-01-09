09.01.2020, 16:22
Протонная терапия способна вылечить онкологию за доли секунды
ИА «Ореанда-Новости». Научные сотрудники из американской Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете протестировали протонную терапию для лечения онкозаболеваний. Исследование показало, что такая терапия способна вылечить рак за одно применение, которое длится не более секунды.
В 2019 года учёные провели эксперимент при лечении онкологических заболеваний. В исследовании участвовало 1483 больных пациента. 1092 человека проходили фотонную терапию, 391 пациент - протонную. Научные сотрудники проверяли риск появления побочных эффектов и процент излечения.
Таким образом, протонная терапия показала такой же процент излечения, как и фотонная. Но стоит отметить, что у первой терапии процент побочных эффектов намного ниже, чем у второй. То есть, только 11,5% больных, которые прошли протонную терапию, жаловались на головную боль или затруднение дыхания. А при фотонной терапии такое количество пациентов составило 27,6%.
Учёные отметили, что это связано с областью действия терапии. Протонная терапия действует на очаг заболевания точечно, едва задевая здоровую ткань. У фотонной терапии область действия намного больше.
В 2019 года учёные провели эксперимент при лечении онкологических заболеваний. В исследовании участвовало 1483 больных пациента. 1092 человека проходили фотонную терапию, 391 пациент - протонную. Научные сотрудники проверяли риск появления побочных эффектов и процент излечения.
Таким образом, протонная терапия показала такой же процент излечения, как и фотонная. Но стоит отметить, что у первой терапии процент побочных эффектов намного ниже, чем у второй. То есть, только 11,5% больных, которые прошли протонную терапию, жаловались на головную боль или затруднение дыхания. А при фотонной терапии такое количество пациентов составило 27,6%.
Учёные отметили, что это связано с областью действия терапии. Протонная терапия действует на очаг заболевания точечно, едва задевая здоровую ткань. У фотонной терапии область действия намного больше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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