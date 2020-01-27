27.01.2020, 23:13
Процедура установления инвалидности для онкобольных была упрощена
ИА «Ореанда-Новости». Процедура установления инвалидности для онкобольных была упрощена. Соответствующее распоряжение вступает в силу задним числом с начала 2020 года.
Таким образом Минтруд усовершенствовал классификацию и критерии по некоторым наиболее тяжёлым инвалидизирующим патологиям. Разработчики закона уделили особое внимание онкологическим заболеваниям. Для некоторых категорий онкобольных было полностью снято ограничение на установление срока инвалидности.
Стоит отметить, что в новой редакции постановления, если у взрослого инвалида будет поставлен диагноз с неблагоприятным клиническим прогнозом, то инвалидность устанавливается бессрочно.
Таким образом Минтруд усовершенствовал классификацию и критерии по некоторым наиболее тяжёлым инвалидизирующим патологиям. Разработчики закона уделили особое внимание онкологическим заболеваниям. Для некоторых категорий онкобольных было полностью снято ограничение на установление срока инвалидности.
Стоит отметить, что в новой редакции постановления, если у взрослого инвалида будет поставлен диагноз с неблагоприятным клиническим прогнозом, то инвалидность устанавливается бессрочно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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