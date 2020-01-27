Таким образом Минтруд усовершенствовал классификацию и критерии по некоторым наиболее тяжёлым инвалидизирующим патологиям. Разработчики закона уделили особое внимание онкологическим заболеваниям. Для некоторых категорий онкобольных было полностью снято ограничение на установление срока инвалидности.



