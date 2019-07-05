ИА «Ореанда-Новости» Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России провела опрос граждан в возрасте от 18 до 30 лет в крупных российских городах о том, на какую заработную плату они рассчитывают.

На самые высокие доходы претендует молодёжь, работающая в области информационных технологий. Треть из них считают, что их квалификация позволяет им надеяться на зарплату 50–60 тысяч рублей в месяц. Каждый пятый назвал сумму 40–50 тысяч рублей, каждый четвёртый – 30–40 тысяч рублей в месяц.

25 % сотрудников правоохранительных органов указали зарплату в 50–60 тысяч рублей, столько же – 30–40 тысяч рублей в месяц.

Молодёжь, трудоустроенная в сфере финансов, рекламы и консалтинга рассчитывает получать 30–40 тысяч рублей. 15 % представителей данного сегмента назвали приемлемой заработок в 20–30 тысяч рублей.

Самые низкие показатели зафиксированы в сфере образования, науки, культуры и здравоохранения. 40 % молодых людей, занятых в данных областях, указали цифру от 20 до 30 тысяч рублей. Лишь каждый десятый из них претендует на доход 40–50 тысяч рублей в месяц.