ИА «Ореанда-Новости». Минздрав издал новый приказ, согласно которому тестировать водителей на употребление наркотиков будут с июля следующего года, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что документ уже подписала глава министерства Вероника Скворцова.



Ранее Минздрав пообещал дополнительно проверить предложенные новые методы получения справки для прав, чтобы цены на анализы в регионах оставались адекватными. В последние дни в соцсетях стали появляться сообщения об очередях в кабинеты для прохождения медкомиссий и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября стоимость процедуры вырастет с 5000 до 9000 рублей.