ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая в насыпном здании в городе Омске разгорелся сильный пожар. Строение, которое располагалось в 3-м Сухом переулке загорелось в 11:17 часов (08:00 МСК), что привело к смерти четырех членов семьи.

На текущий момент установлено, что жертвами стали мать, двое детей возраста 2 и 5 лет, а также ее возможный сожитель, мужчина 1983 года рождения. Его останки находились в дальней комнате строения. Тела же двух детей и их матери находились под кроватью. Вероятно, что таким образом женщина надеялась спрятаться от бушевавшего огня и дыма. Всем детям на момент смерти было не более пяти лет.

О возгорании в здании, которое находилось на 3-м Сухом переулке, Омской пожарной части рассказали свидетели произошедшего. Звонок поступил в 5:45 минут по местному времени, после которого на место пожара незамедлительно выехала группа из 30 сотрудников в сопровождении 7 единиц техники и 4 звеньев газодымозащитной службы. К приезду пожарной службы огонь уже бушевал на участке площадью 60 квадратных метров, что создавало большой риск цепной реакции, при которой пламя могло перекинуться и на другие строения.

К счастью, в следствии слаженной работы команды пожарных, огонь удалось локализовать уже к 11:47. Впоследствии оно было окончательно ликвидировано к 14:37 (11:37 МСК). По предварительным данным возгорание произошло вследствие неисправности печного оборудования, а также из-за места расположения печи. Огонь образовался в результате ее прогорания около двери выхода, что в свою очередь отрезало путь к бегству.

По факту возгорания жилого здания и гибели семьи, СУ СК России по Омской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, что расшифровывается как причинение смерти по неосторожности. Следствие полагает, что к пожару могут быть причастны люди, ответственные за ремонт печного оборудования. Одним из главных источников информации, который может помочь воссоздать картину происшествия является видео, заснятое во время пожара. Оно было размещено неизвестным пользователем в сети интернет.