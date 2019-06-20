ИА «Ореанда-Новости». Ежегодный эфир «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным продолжался 4 часа 16 минут.



Отмечается, что разговор президента с гражданами длился столько же, сколько и в прошлом году. В этот раз у Путина получилось ответить на 70 вопросов. Было много прямых включений из регионов.



Как и в прошлом году, в ходе «Прямой линии» президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах.