19.03.2020, 14:36
Психолог дала советы, как дисциплинировать себя во время удалённой работы
ИА «Ореанда-Новости». Юлия Челышева, кандидат психологических наук, дала рекомендации относительно того, как себя дисциплинировать во время работы на дому, сообщает издание Life.
По словам эксперта, работающему на дому необходимо в течение рабочего дня отчитываться руководству. Она утверждает, что это мобилизует сотрудника.
Также Челышева считает, что тем, у кого есть проблемы с самоорганизацией, помогут "якорьки" - напоминания или стикеры. Перед началом рабочего дня необходимо написать на бумаге или стикере все задачи. Их нужно разместить на самых видных местах. При этом важно на стикерах и бумаге отметить время, которое отводится на выполнение поставленной задачи.
Также эксперт посоветовала устраивать перерывы на отдых и не винить себя за это. Она утверждает, что главное умело распределить оставшееся время.
По словам эксперта, работающему на дому необходимо в течение рабочего дня отчитываться руководству. Она утверждает, что это мобилизует сотрудника.
Также Челышева считает, что тем, у кого есть проблемы с самоорганизацией, помогут "якорьки" - напоминания или стикеры. Перед началом рабочего дня необходимо написать на бумаге или стикере все задачи. Их нужно разместить на самых видных местах. При этом важно на стикерах и бумаге отметить время, которое отводится на выполнение поставленной задачи.
Также эксперт посоветовала устраивать перерывы на отдых и не винить себя за это. Она утверждает, что главное умело распределить оставшееся время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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