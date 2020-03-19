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По словам эксперта, работающему на дому необходимо в течение рабочего дня отчитываться руководству. Она утверждает, что это мобилизует сотрудника.Также Челышева считает, что. Перед началом рабочего дня необходимо написать на бумаге или стикере все задачи. Их нужно разместить на самых видных местах. При этом важно на стикерах и бумаге отметить время, которое отводится на выполнение поставленной задачи.Также эксперт посоветовала. Она утверждает, что главное умело распределить оставшееся время.