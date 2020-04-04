ИА «Ореанда-Новости». Кандидат психологических наук заявила о пользе длительной самоизоляции для россиян. Заместитель директора по научно-организационному развития Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова объяснила, что в самоизоляции можно найти возможность для развития. Точку зрения психолога приводят «Известия».

Специалист отметила, что в условиях самоизоляции многие стараются использовать сложившуюся ситуацию для собственного роста и развития. Также россияне помогают тем, кто оказался в более трудной ситуации, тем самым делая вклад в осознанный подход к жизни.

Психолог также добавила, что люди научатся ценить близкие отношения, расставлять приоритеты и фильтровать «шум», который поступает с информацией из разных источников. Позитивных исходов можно ожидать от тех, кому жизнь не покажется невыносимой, заключила Кисельникова.