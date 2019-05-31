ИА «Ореанда-Новости» Слишком долгие новогодние каникулы приводят к тому, что людям в последние дни праздников нечем заняться. Такое мнение высказала психолог Анетта Орлова в беседе с «Москва 24», комментируя продолжительность новогодних выходных в 2020 году.

В следующем году россияне будут отдыхать в новогодние праздники всего восемь дней, по словам психолога, этого времени вполне достаточно для отдыха. Как считает Орлова, россиянам с низким доходом становится скучно под конец каникул, так как им нечем заняться. Именно в это время, по её словам, возникают семейные ссоры.