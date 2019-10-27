Комментарии особенно актуальны на фоне состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

В целом, психологи говорят о том, что проявление интереса к заболевшим знаменитостям возникает так же стремительно, как и угасает. Речь в данном случае не идёт только о заболевании телевизионной знаменитости, но и о других невзгодах или промахах в её жизни. В настоящее время практически вся страна обсуждает здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Ситуация усугубляется тем, что родственники и близкие пострадавшей тщательно скрывают истинное положение дел, что порождает огромное количество слухов, подогревающих интерес обывателей. Приблизительная такая же история складывалась вокруг кончины певицы Юлии Началовой – прошло всего полгода, однако, её смерть перестали воспринимать как событие всероссийского масштаба. Про экс-участницу группы «Блестящие» сейчас вспоминают, только когда на экране появляются её родственники, выясняющие собственные отношения.

Специалисты объясняют это человеческое поведение тем, что людям проще переживать незнакомым им людям, нежели радоваться их успехам. Феномен того, что об умерших людях быстро забывают, связан с тезисом: «Нет человека – нет и повода сопереживать». Люди, сами того не подозревая, таким образом самоутверждаются. Где-то на подсознании у некоторых людей возникает мысль о том, что у знаменитости есть финансы и слава, однако, всё у неё плохо. А у обывателя нет ни того, ни другого, но у него всё хорошо. Отдельные категории людей, по мнению психологов, предпочитают выяснять этот вопрос потому, что других тем для разговора у них просто нет.