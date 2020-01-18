Она была переведена в отделение травматологии Боткинской больницы. Сейчас врачи готовят её к операции.Сама Пунтус опубликовала пост на своём аккаунте в сети Instagram в отношении происшествия.Ксения Пунтус также опровергла слухи об употреблении наркотических препаратов, сославшись на медицинское подтверждение её слов.Стоит отметить, что московская модель выпала из окна 11 января. Её нашёл дворник. Девушка несколько дней провела в реанимации. Состояние её здоровья первоначально оценивалось как тяжёлое.