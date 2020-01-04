ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушком прокомментировал слова Дональда Трампа об убийстве Сулеймани.

Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани. Он отметил, что это убийство может стать причиной потери Ирака Вашингтоном.

По мнению Пушкова, всё может произойти точно так, как было с Сирией.

Сенатор заявил, что на данный момент США приблизились к войне с Ираном ближе, чем были когда-либо за 40 лет. Пушков подчеркнул, что это не его личное мнение, а мысли европейцев и самих американцев.

Ранее Трамп заявил, что убийство генерала было не попыткой начать войну, а покончить с ней. Убийство генерала Сулеймани уже осудили во многих странах мира, отметив безответственность Штатов.