ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушков прокомментировал крупнейший с 1987 года обвал на американских рынках. Член Совета Федерации высказал своё мнение в Twitter.

Пушков подчеркнул, что предположения об искусственном происхождении коронавируса или заговоре фармацевтов являются глупостью.

Сенатор обратил внимание, что данный обвал стал крупнейшим для фондовой биржи США с 1987 года. От эпидемии не выигрывает никто. Мир теряет миллиарды, добавил Пушков.

В четверг сообщалось о том, что индексы США были закрыты с падением до 9,3%. На ситуацию кардинально повлиял Трамп, который запретил въезд в США из Европы. Запрет продлится 30 дней.

