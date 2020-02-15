15.02.2020, 13:45
Пушков прокомментировал заявление МИД Великобритании о статусах «мамы» и «папы»
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Пушков, который занимает пост члена Совета Федерации России, прокомментировал заявление МИД Великобритании о статусах «мамы» и «папы», которые прописаны в Конституции России.
По его мнению, Владимир Путин имеет полное право не нумеровать родителей, а разделить их статус по половому признаку. Если в Соединённом Королевстве приветствуют однополые браки, то в России это не принято. Поэтому закрепления статусов «мамы» и «папы» в основном своде российских законов не является дискриминацией сексуальных меньшинств. Это связано с тем, что в России не приемлемы понятия однополых браков.
По словам Пушкова, если Великобритания хочет, пусть у них будут «родитель номер один и два», а также «дети без пола». Россия не планирует законодательно урегулировать аналогичное решение.
По его мнению, Владимир Путин имеет полное право не нумеровать родителей, а разделить их статус по половому признаку. Если в Соединённом Королевстве приветствуют однополые браки, то в России это не принято. Поэтому закрепления статусов «мамы» и «папы» в основном своде российских законов не является дискриминацией сексуальных меньшинств. Это связано с тем, что в России не приемлемы понятия однополых браков.
По словам Пушкова, если Великобритания хочет, пусть у них будут «родитель номер один и два», а также «дети без пола». Россия не планирует законодательно урегулировать аналогичное решение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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