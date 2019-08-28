ИА «Ореанда-Новости» Во время визита в авиасалон МАКС глава государства купил молочное лакомство у той же продавщицы, что и 2 года назад.

В 2017 году во время аналогичного визита Путин ел мороженое с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. На этот раз российский лидер угостил российским мороженым президента Турции Эрдогана.



Журналисты отметили, что оба раза мороженое Путину продавала одна и та же девушка. Выбор президента, как и два года назад, пал на «Коровку из Кореновки» в стаканчике. С 2017 года оно подорожало на 10 рублей.

Глава государства расплатился пятитысячной купюрой и попросил передать сдачу «на развитие авиации» руководителю Минпромторга Денису Мантурову.