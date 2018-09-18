ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путина провёл встречу с губернаторами, которые заняли свой пост совсем недавно – после подведения итогов голосования прошло чуть больше недели. Первый совет президента России для граждан, только-только вступивших в свою должность – сформировать себе команду, как того требует закон, но при этом больше полагаться не на политические взгляды и партийную принадлежность, а по принципу общих ценностей.

Глава государства отметил, что на прошедших выборах граждане своими голосами ясно дали понять, что поддерживают обновление в стране, а значит команды, которым предстоит работать с губернаторами, должны соответствовать ожиданиям и воле народа и, в первую очередь, всё же быть не просто однопартийцами или людьми схожих политических взглядов, а настоящими соратниками, энергичными, честными, способными на эффективную работу над приоритетными задачами развития регионов. Путин выразил надежду на то, что именно так вновь избранные губернаторы и будут работать и пожелал им успехов.

Среди советов от президента прозвучала и необходимость выстроить сотрудничество с местным самоуправлением и оказывать содействие добровольцам, помимо этого создавать социальные лифты с использованием механизма «Лидеры России» - он уже запущен в работу, но очень нуждается в поддержке для дальнейшего развития.

Президент призвал вновь избранных губернаторов максимально быстро включиться в работу, отметив, что успешный старт лишь знаменует начало серьёзной и большой работы, как личной, так и командной.

Среди приоритетов Путин назвал увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан – цели, которые можно в полном смысле назвать общенациональными. Чтобы их достичь, необходимо поднять планку очень высоко – обеспечить каждого конкретного человека интересной работой, достатком, комфортными условиями окружающей городской среды.

В конце Владимир Путина отметил, что вклад губернаторов в достижение этих общенациональных целей является решающим и вновь пожелал всем успехов, обещая поддержку всем тем, кто будет по-настоящему работать на благо региона.