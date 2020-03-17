ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что допускает, что сроки всенародного голосования по Конституции могут быть перенесены, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране, пишет «Коммерсант».



Путин отметил, что подписывать указ без конкретной даты не имеет смысла. При этом президент попросил главу ЦИК Эллу Памфилову продолжить работу по организации голосования.



Ранее стало известно, что Путин подписал указ, которым назначил всероссийское голосование по изменениям в Конституцию на 22 апреля.