28.02.2020, 16:33
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
ИА «Ореанда-Новости». Лидеры стран обсудили приоритетные направления деятельности в Идлибской зоне деэскалации. Об этом изданию «РИА Новости» рассказал руководитель российского МИД Сергей Лавров.
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе турецкого лидера. По словам Лаврова, главы государств подробно обсудили все детали и необходимость выполнения изначальных договоров по поводу ситуации в сирийском Идлибе.В рамках телефонного разговора российский президент особенно отметил приоритетность борьбы с международными террористами в Сирии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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