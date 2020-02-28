ИА «Ореанда-Новости» . Лидеры стран обсудили приоритетные направления деятельности в Идлибской зоне деэскалации. Об этом изданию «РИА Новости» рассказал руководитель российского МИД Сергей Лавров.

Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Эрдоганом состоялся по инициативе турецкого лидера. По словам Лаврова, главы государств подробно обсудили все детали и необходимость выполнения изначальных договоров по поводу ситуации в сирийском Идлибе.

В рамках телефонного разговора российский президент особенно отметил приоритетность борьбы с международными террористами в Сирии.