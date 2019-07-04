04.07.2019, 17:28
Путин: Италия с Россией давно ведут особенные отношения
ИА «Ореанда-Новости» "В условиях санкций наши две страны сумели сохранить мир, что позволило даже вести плодотворное сотрудничество", – об этом заявил глава РФ в интервью испанскому информационном изданию "Corriere della Sera". Он отметил, что обе страны ценят накопленный капитал взаимного сотрудничества. России пришлось вводить санкции и против Италии, так как это была "вынужденная мера", однако они никак не мешают развитию сотрудничества в разных сферах, особенно в области производства и инвестиций.
Также в приведённом интервью он выразил надежду, что Европа сделает первый шаг по восстановлению отношений, ведь она первая развязала конфликт. Тогда Россия отменит принятые меры.
Также в приведённом интервью он выразил надежду, что Европа сделает первый шаг по восстановлению отношений, ведь она первая развязала конфликт. Тогда Россия отменит принятые меры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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