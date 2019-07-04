Он отметил, что обе страны ценят накопленный капитал взаимного сотрудничества. России пришлось вводить санкции и против Италии, так как это была "вынужденная мера", однако они никак не мешают развитию сотрудничества в разных сферах, особенно в области производства и инвестиций.Также в приведённом интервью он выразил надежду, что Европа сделает первый шаг по восстановлению отношений, ведь она первая развязала конфликт. Тогда Россия отменит принятые меры.