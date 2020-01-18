ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин лично поздравил с днём рождения дочь Ельцина Татьяну Юмашеву. Мариал был опубликован на официальном сайте Президента России вчера, 17 января, в 23-00 по МСК.



В пятницу Татьяна Юмашева праздновала своё 59-летие. Путил нанёс дочери Ельцина личный визит. В качестве подарка президент подарил Юмашевой букет цветов и чайный сервис. По словам Татьяны Юмашевой, чайный сервис изготовлен из императорского фарфора, который очень любит дочь Ельцина. Это лучший подарок для неё.



На сайте Президента России также представлены 2 фото с поздравления Татьяны Юмашевой.



