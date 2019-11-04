Президентом была также вручена премия Леокадии Дробижевой. Награду представительница Института социологии получила за вклад в укрепление единства российской нации.Среди награжденных были Амаль абу Зейд, Мария Виктория Алькарас, Николас Даскаландонакис, Джон Стюарт Дюррант, Оскар Лопес Боланьос, Кузина Татьяна Ивановна.Награды были также вручены Арми Лопесу Гарсии, Николаю Малинову, Рейну Мюллерсону, Филиппу Сорелю, Франческо Стараче.Президент страны вручил медаль Пушкина Марии Кьяре Пезенти, Николая Сергееву, Нилакши Сурьянараян и Ахмеду Эль Гамри.