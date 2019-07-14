ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с Днём взятия Бастилии.

В телеграмме президент России отметил историческое сотрудничество двух государств. И подчеркнул возможность сотрудничества в политической, научной, экономической и других сферах сегодня.

Путин также отметил высокое значение отношений между двумя странами для обеспечения стабильности и безопасности в Европе. Макрон ранее сообщил, что собирается приехать в 2020 году в Россию на празднование 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне.