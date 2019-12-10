Просьба была озвучена на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер отметил, что не обязательно приглашать только «гламурных» лиц. Правительству стоит обратить внимание на молодёжь, которая показывает хорошие результаты на выставках и мероприятиях.