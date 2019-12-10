10.12.2019, 20:09
Путин настаивает на приглашении всех героев страны на Парад Победы
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин настаивает на тщательном приглашении всех юных героев страны и ветеранов на Парад Победы, который проводится ежегодно в Москве 9 мая.
Просьба была озвучена на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер отметил, что не обязательно приглашать только «гламурных» лиц. Правительству стоит обратить внимание на молодёжь, которая показывает хорошие результаты на выставках и мероприятиях.
К героям также относятся россияне, которые помогают в тяжёлых ситуациях, например, сотрудников МЧС и МВД, которые были награждены за отвагу.
Просьба была озвучена на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Российский лидер отметил, что не обязательно приглашать только «гламурных» лиц. Правительству стоит обратить внимание на молодёжь, которая показывает хорошие результаты на выставках и мероприятиях.
К героям также относятся россияне, которые помогают в тяжёлых ситуациях, например, сотрудников МЧС и МВД, которые были награждены за отвагу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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