ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил дату всенародного голосования по изменениям в Конституцию.



Президент назначил голосование, как и планировалось изначально, на 22 апреля. В этот день в стране будет объявлен выходной.



Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с распространением коронавируса не повлияет на решение о проведении голосования.