23.12.2019, 17:26
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.
Во время встречи с предпринимателями в Адыгее президенту пожаловались на то, что в последнее время ужесточили требования к пожарной безопасности. Путин назвал эту ситуацию «анекдотичной и безобразной».
По словам президента, к 1 января 2021 года должна быть готова так называемая регуляторная гильотина, которая отменит все изжившие себя механизмы, мешающие малому бизнесу двигаться вперёд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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