ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная.



Во время встречи с предпринимателями в Адыгее президенту пожаловались на то, что в последнее время ужесточили требования к пожарной безопасности. Путин назвал эту ситуацию «анекдотичной и безобразной».



По словам президента, к 1 января 2021 года должна быть готова так называемая регуляторная гильотина, которая отменит все изжившие себя механизмы, мешающие малому бизнесу двигаться вперёд.