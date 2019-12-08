08.12.2019, 11:37
Путин назвал Фрейндлих актрисой, которая восхищает публику самобытным и ярким талантом
ИА «Ореанда-Новости». Глава российского государства Владимир Путин высказал слова поздравления народной артистке СССР Алисе Фрейндлих, которой сегодня исполняется 85 лет.
Владимиром Путиным в поздравлении было отмечено, что Алиса Фрейдлих заслуженно обрела искреннюю любовь зрителей и актерское признание.
Лидер России сказал о важности того, что жизнь Алисы Фрейндлих и сегодня наполнена творчеством, а она продолжает восхищать зрителей самобытным и ярким талантом и непревзойденным мастерством актрисы. Путин пожелал отмечающей день рождения актрисе благополучия, успеха и здоровья.
Владимиром Путиным в поздравлении было отмечено, что Алиса Фрейдлих заслуженно обрела искреннюю любовь зрителей и актерское признание.
Лидер России сказал о важности того, что жизнь Алисы Фрейндлих и сегодня наполнена творчеством, а она продолжает восхищать зрителей самобытным и ярким талантом и непревзойденным мастерством актрисы. Путин пожелал отмечающей день рождения актрисе благополучия, успеха и здоровья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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