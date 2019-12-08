Владимиром Путиным в поздравлении было отмечено, что Алиса Фрейдлих заслуженно обрела искреннюю любовь зрителей и актерское признание.Лидер России сказал о важности того, что жизнь Алисы Фрейндлих и сегодня наполнена творчеством, а она продолжает восхищать зрителей самобытным и ярким талантом и непревзойденным мастерством актрисы. Путин пожелал отмечающей день рождения актрисе благополучия, успеха и здоровья.