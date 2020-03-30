30.03.2020, 16:44
Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью
ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что нарушение правил карантина является преступной халатностью, пишет «Интерфакс».
Своё заявление российский лидер сделал во время совещания с полпредами в федеральных округах.
Путин призвал регионы не бояться мер по борьбе с вирусом, которые могут выглядеть избыточными.
Президент подчеркнул, что России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время. Путин добавил, что сейчас надо результативно использовать этот запас.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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