ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин заявил, что нарушение правил карантина является преступной халатностью, пишет «Интерфакс».



Своё заявление российский лидер сделал во время совещания с полпредами в федеральных округах.



Путин призвал регионы не бояться мер по борьбе с вирусом, которые могут выглядеть избыточными.



Президент подчеркнул, что России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время. Путин добавил, что сейчас надо результативно использовать этот запас.