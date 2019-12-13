ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что нынешних мер по поддержанию рождаемости в стране недостаточно, пишет «МК».



Своё заявление российский лидер сделал во время общения с работниками завода «Камаз». Путин подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена. Президент добавил, что меры поддержки «создают какую-то уверенность для людей».



Ранее сообщалось, что естественная убыль населения в этом году станет самой высокой за последние 11 лет.