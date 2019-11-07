ИА «Ореанда-Новости». Президент заявил, что поддержка молодых семей заслуживает приоритетного внимания.

Об этом Путин сообщил в телеграмме, направленной участникам форума программы «Святость материнства». Приветствие президента опубликовано на сайте Кремля.

Темой форума стала «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы». Президент назвал её актуальной для времени и политики государства, которая сейчас активно проводится в нашей стране.

Путин назвал семью основой основ и добавил, что именно семейный очаг предоставляет полноценное и такое необходимое воспитание. Он также отметил, что атмосфера большой и дружной семьи является важной ценностью, которую важно передавать нынешней молодёжи.

Кроме того, президент подчеркнул важность и необходимость развития здравоохранения и поддержки материнства.

Седьмой форум программы проводится 7 ноября в Белграде.