Путин назвал поддержку молодых семей приоритетом
ИА «Ореанда-Новости». Президент заявил, что поддержка молодых семей заслуживает приоритетного внимания.
Об этом Путин сообщил в телеграмме, направленной участникам форума программы «Святость материнства». Приветствие президента опубликовано на сайте Кремля.
Темой форума стала «Семья в жизни молодого поколения: проблемы, практики и перспективы». Президент назвал её актуальной для времени и политики государства, которая сейчас активно проводится в нашей стране.
Путин назвал семью основой основ и добавил, что именно семейный очаг предоставляет полноценное и такое необходимое воспитание. Он также отметил, что атмосфера большой и дружной семьи является важной ценностью, которую важно передавать нынешней молодёжи.
Кроме того, президент подчеркнул важность и необходимость развития здравоохранения и поддержки материнства.
Седьмой форум программы проводится 7 ноября в Белграде.
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