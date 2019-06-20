ИА «Ореанда-Новости» . Президент России Владимир Путин рассказал, что проблемы с поставками жизненно важных лекарств в стране возникают из-за несогласованности в регионах. По его словам,

«Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны: это федеральный источник и региональный. Из федерального деньги в этом году в феврале были полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам», — сказал президент в ходе «прямой линии» 20 июня.

Президент отметил, что во многих субъектах не осуществляются вовремя аукционы на приобретение лекарств, а также нет достаточно налаженной информации даже в рамках одного региона. По его словам, во время недавней проверки одной из российских областей обнаружили склады, заваленные лекарствами, которые до потребителей просто не доходят.

«Почему? А потому что в распределительной сети просто нет этой информации о том, что на складах», — сказал Путин. По его словам, только в семи регионах жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, во всех остальных он по непонятным причинам сокращается. Как уточнила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, на обеспечение лекарствами было выделено 156 млрд рублей.