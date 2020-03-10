ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин согласен одобрить поправку в Основной закон страны, согласно которой обнулятся его президентские сроки, пишет «МК».



После обнуления сроков он снова сможет участвовать в выборах президента России. Однако, по словам Путина, решение об этом может принять только Конституционный суд РФ.



Путин также подчеркнул, что решение о поправках в Конституции полностью зависит от граждан. Глава государства также добавил, что убирать из Основного закона ограничение по числу президентских сроков нецелесообразно.



Между тем поправка депутата Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков уже поступила в Госдуму.