



По словам российского лидера, он хочет только внести новые моменты в документ, не изменяя его структуру. Однако Путин отметил возможность обсуждения дополнительных поправок в главный закон нашей страны. Стоит отметить, что все изменения будут детально оговорены и оценены с рабочей группой. После этого, все корректировки будут обсуждаться с представителями общественности.Только после всеобщего опроса и вынесения положительного результата большинством голосов опрошенных, изменения будут внесены в Конституцию на законодательном уровне.