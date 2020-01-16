16.01.2020, 21:14
Путин не планирует изменять первые две главы Конституции РФ
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин отметил, что не планирует изменять первые две главы Конституции РФ: «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина».
По словам российского лидера, он хочет только внести новые моменты в документ, не изменяя его структуру. Однако Путин отметил возможность обсуждения дополнительных поправок в главный закон нашей страны. Стоит отметить, что все изменения будут детально оговорены и оценены с рабочей группой. После этого, все корректировки будут обсуждаться с представителями общественности.
Также, Владимир Путин сказал, что окончательное слово будет за народом. Только после всеобщего опроса и вынесения положительного результата большинством голосов опрошенных, изменения будут внесены в Конституцию на законодательном уровне.
По словам российского лидера, он хочет только внести новые моменты в документ, не изменяя его структуру. Однако Путин отметил возможность обсуждения дополнительных поправок в главный закон нашей страны. Стоит отметить, что все изменения будут детально оговорены и оценены с рабочей группой. После этого, все корректировки будут обсуждаться с представителями общественности.
Также, Владимир Путин сказал, что окончательное слово будет за народом. Только после всеобщего опроса и вынесения положительного результата большинством голосов опрошенных, изменения будут внесены в Конституцию на законодательном уровне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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