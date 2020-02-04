04.02.2020, 15:17
Путин не планирует отменять поезду в Китай из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин не планирует отменять свою поезду в Китай из-за эпидемии коронавируса в КНР. По предварительной информации, поездка запланирована на второе полугодие 2020 года.
Планы российского президента в настоящее время не поменялись. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня, 4 февраля. По его словам, сейчас только начало года. За полгода может все кардинально измениться, поэтому об изменении планов пока рано говорить.
О визите Владимира Путина уже было оповещено руководство Министерство иностранных дел Китая. Стоит отметить, что точная дата визита пока не оговаривалась.
Планы российского президента в настоящее время не поменялись. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня, 4 февраля. По его словам, сейчас только начало года. За полгода может все кардинально измениться, поэтому об изменении планов пока рано говорить.
О визите Владимира Путина уже было оповещено руководство Министерство иностранных дел Китая. Стоит отметить, что точная дата визита пока не оговаривалась.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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