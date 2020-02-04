Планы российского президента в настоящее время не поменялись. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня, 4 февраля. По его словам, сейчас только начало года. За полгода может все кардинально измениться, поэтому об изменении планов пока рано говорить.О визите Владимира Путина уже было оповещено руководство Министерство иностранных дел Китая.