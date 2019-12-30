30.12.2019, 18:14
Путин не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин не поздравил с Новым годом президентов Грузии и Украины. Поздравительное письмо было опубликовано на официальной сайте Президента России сегодня, 30 декабря.
Поздравительные послания были высланы лидерам почти всех стран. В каждом из них Путин указал прошлые достижения стран и развитие международных отношений с Россией, а также свои пожелания. Но в списке нет Украины и Грузии. Стоит отметить, что год назад российский лидер также не поздравил украинского президента Петра Порошенко. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поздравлений может ещё быть дополнен.
Кроме этого, от имени Владимира Путина были поздравлены и бывшие главы государств, в том числе Джордж Буш, Нурсултан Назарбаев, Герхард Шрёдер и другие.
Поздравительные послания были высланы лидерам почти всех стран. В каждом из них Путин указал прошлые достижения стран и развитие международных отношений с Россией, а также свои пожелания. Но в списке нет Украины и Грузии. Стоит отметить, что год назад российский лидер также не поздравил украинского президента Петра Порошенко. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поздравлений может ещё быть дополнен.
Кроме этого, от имени Владимира Путина были поздравлены и бывшие главы государств, в том числе Джордж Буш, Нурсултан Назарбаев, Герхард Шрёдер и другие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии