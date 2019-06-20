20.06.2019, 17:05
Путин не видел, чтобы чиновники специально вводили его в заблуждение
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин отметил, что в стране существует преувеличение о том, что чиновники докладывают президенту докладывают вещи, далёкие от реальности.
Путин отметил, что скорее всего это бывает, но, по словам главы государства, не часто. При этом он рассказал, что не помнит случая, чтобы кто-то из госслужащих обманывал его целенаправленно. Президент отметил, что чиновники бывают сами заблуждаются.
Чтобы избежать таких ситуаций, нужно собирать данные из разных источников, подчеркнул Путин.
Путин отметил, что скорее всего это бывает, но, по словам главы государства, не часто. При этом он рассказал, что не помнит случая, чтобы кто-то из госслужащих обманывал его целенаправленно. Президент отметил, что чиновники бывают сами заблуждаются.
Чтобы избежать таких ситуаций, нужно собирать данные из разных источников, подчеркнул Путин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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