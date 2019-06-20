Путин отметил, что скорее всего это бывает, но, по словам главы государства, не часто. При этом он рассказал, что не помнит случая, чтобы кто-то из госслужащих обманывал его целенаправленно. Президент отметил, что чиновники бывают сами заблуждаются.Чтобы избежать таких ситуаций, нужно собирать данные из разных источников, подчеркнул Путин.