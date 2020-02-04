ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин во время поездки в Череповец несколько раз останавливал свой кортеж, чтобы выйти и пообщаться с жителями города, пишет «Интерфакс».



Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства проводил в Череповце встречу с общественностью, а с жителями города общался и до, и после встречи.



Песков отметил, что на встрече с общественностью в Череповце Путин обсудил подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Он также побывал в Центре боевых искусств и химико-технологическом колледже.