06.11.2019, 14:34
Путин обратился к МВД с призывом потрудиться над укреплением доверия народа к полиции
ИА «Ореанда-Новости»Президентом страны Владимиром Путиным было сказано, что руководящему составу МВД нужно не только улучшать отчетные показатели, но и работать над тем, чтобы укрепить доверие общество к полиции.
По заявлению главы государства, люди судят о том, эффективно ли работает правоохранительная система, по тому, как исполняют свои обязанности полиция и другие структуры МВД. Президент России призвал представителей МВД трудиться над укреплением доверия народа к своей службе.
Также Владимир Путин заявил, что Росгвардия, которая, в частности, отвечает за поддержание правопорядка на различных массовых мероприятиях, должна работать слажено и чётко.
По заявлению главы государства, люди судят о том, эффективно ли работает правоохранительная система, по тому, как исполняют свои обязанности полиция и другие структуры МВД. Президент России призвал представителей МВД трудиться над укреплением доверия народа к своей службе.
Также Владимир Путин заявил, что Росгвардия, которая, в частности, отвечает за поддержание правопорядка на различных массовых мероприятиях, должна работать слажено и чётко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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