По заявлению главы государства, люди судят о том, эффективно ли работает правоохранительная система, по тому, как исполняют свои обязанности полиция и другие структуры МВД. Президент России призвал представителей МВД трудиться над укреплением доверия народа к своей службе.Также Владимир Путин заявил, что Росгвардия, которая, в частности, отвечает за поддержание правопорядка на различных массовых мероприятиях, должна работать слажено и чётко.