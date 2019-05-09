Путин отметил, что цели "побряцарь оружием и кого-то попугать" нет. Президент подчеркнул, что внимание героям войны необходимо для того, чтобы война больше никогда не повторилась. По мнению Путина, праздничные акции отражают характер русского народа.Президент также обратил внимание, что праздничные мероприятия проходят по всему миру, несмотря на различные отношения между странами.