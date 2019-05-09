09.05.2019, 17:36
Путин объяснил, зачем проводятся парады в честь Дня Победы
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин заявил, что все парады и шествия в День Победы проводятся в честь победителей и ветеранов, а не с целью кого-то напугать.
Путин отметил, что цели "побряцарь оружием и кого-то попугать" нет. Президент подчеркнул, что внимание героям войны необходимо для того, чтобы война больше никогда не повторилась. По мнению Путина, праздничные акции отражают характер русского народа.
Президент также обратил внимание, что праздничные мероприятия проходят по всему миру, несмотря на различные отношения между странами.
Путин отметил, что цели "побряцарь оружием и кого-то попугать" нет. Президент подчеркнул, что внимание героям войны необходимо для того, чтобы война больше никогда не повторилась. По мнению Путина, праздничные акции отражают характер русского народа.
Президент также обратил внимание, что праздничные мероприятия проходят по всему миру, несмотря на различные отношения между странами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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