ИА «Ореанда-Новости». В ближайшие 3 месяца семьи, родители которых потеряли работу, получит по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка. 

Владимир Путин на собрании с представителями субъектов РФ поручил изменить критерии нуждаемости для получения адресной выплаты. Такие выплаты начисляются на детей от 3 до 7 лет, родители которых считаются безработными. Теперь для них не будет учитываться доход, которые они получали ранее по месту работы.