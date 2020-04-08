08.04.2020, 22:29
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
ИА «Ореанда-Новости». В ближайшие 3 месяца семьи, родители которых потеряли работу, получит по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Владимир Путин на собрании с представителями субъектов РФ поручил изменить критерии нуждаемости для получения адресной выплаты. Такие выплаты начисляются на детей от 3 до 7 лет, родители которых считаются безработными. Теперь для них не будет учитываться доход, которые они получали ранее по месту работы.
Владимир Путин на собрании с представителями субъектов РФ поручил изменить критерии нуждаемости для получения адресной выплаты. Такие выплаты начисляются на детей от 3 до 7 лет, родители которых считаются безработными. Теперь для них не будет учитываться доход, которые они получали ранее по месту работы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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