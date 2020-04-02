ИА «Ореанда-Новости». Российский президент Владимир Путин во время телеобращения к россиянам объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.



Президент подчеркнул, что гражданам должна быть сохранена заработная плата.



Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне распространения вируса в России. За сутки в России стало известно о 771 новом случае заражения коронавирусом, всего инфицировано более двух тысяч человек.