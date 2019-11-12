ИА «Ореанда-Новости». Президент России одобрил введение режима самозанятых по всей стране в 2020 году. Вопрос о введение нового налогового режима был поднят на заседании правительства РФ в понедельник, 11 ноября.

Владимир Путин перед тем, как дал своё согласие, уточнил показатели по экспериментальному проекту. Докладчики указали, что в 4 субъектах России было зарегистрировано более 260 тысяч предпринимателей в качестве самозанятых. Нарушение закона было обнаружено в 1% от всей численности самозанятых. Оно касалось перезаключения договоров из категории трудовых в гражданско-правовые. Однако, в 2019 году к предпринимателям на новом налоговым режиме не применяются меры административных наказаний.

Завершающее слово было представлено Дмитрию Медведеву. Он указал, что эксперты бизнес-сообществ также считают, что пилотный проект показал хорошие результаты.

После этого Владимир Путин одобрил введение нового налогового режима для бизнесменов по всей России со следующего года.