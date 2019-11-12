Владимир Путин перед тем, как дал своё согласие, уточнилДокладчики указали, что в 4 субъектах России было зарегистрировано более 260 тысяч предпринимателей в качестве самозанятых. Нарушение закона было обнаружено в 1% от всей численности самозанятых. Оно касалось перезаключения договоров из категории трудовых в гражданско-правовые. Однако, в 2019 году к предпринимателям на новом налоговым режиме не применяются меры административных наказаний.Завершающее слово было представлено. Он указал, чтоПосле этоговведение нового налогового режима для бизнесменов по всей России со следующего года.