12.11.2019, 00:23
Путин одобрил введение режима самозанятых по всей России
ИА «Ореанда-Новости». Президент России одобрил введение режима самозанятых по всей стране в 2020 году. Вопрос о введение нового налогового режима был поднят на заседании правительства РФ в понедельник, 11 ноября.
Владимир Путин перед тем, как дал своё согласие, уточнил показатели по экспериментальному проекту. Докладчики указали, что в 4 субъектах России было зарегистрировано более 260 тысяч предпринимателей в качестве самозанятых. Нарушение закона было обнаружено в 1% от всей численности самозанятых. Оно касалось перезаключения договоров из категории трудовых в гражданско-правовые. Однако, в 2019 году к предпринимателям на новом налоговым режиме не применяются меры административных наказаний.
Завершающее слово было представлено Дмитрию Медведеву. Он указал, что эксперты бизнес-сообществ также считают, что пилотный проект показал хорошие результаты.
После этого Владимир Путин одобрил введение нового налогового режима для бизнесменов по всей России со следующего года.
Владимир Путин перед тем, как дал своё согласие, уточнил показатели по экспериментальному проекту. Докладчики указали, что в 4 субъектах России было зарегистрировано более 260 тысяч предпринимателей в качестве самозанятых. Нарушение закона было обнаружено в 1% от всей численности самозанятых. Оно касалось перезаключения договоров из категории трудовых в гражданско-правовые. Однако, в 2019 году к предпринимателям на новом налоговым режиме не применяются меры административных наказаний.
Завершающее слово было представлено Дмитрию Медведеву. Он указал, что эксперты бизнес-сообществ также считают, что пилотный проект показал хорошие результаты.
После этого Владимир Путин одобрил введение нового налогового режима для бизнесменов по всей России со следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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