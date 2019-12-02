02.12.2019, 22:32
Путин официально разрешил сбивать беспилотников-нарушителей
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Путин официально разрешил сбивать беспилотников-нарушителей, соответствующий Федеральный закон был опубликован сегодня, 2 декабря, на официальном интернет-портале Правительства России.
Инициаторами проекта Федерального закона № 404-ФЗ от 02.12.2019 стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборны и Эрнест Валеев и еще 15 депутатов.
Внесённые изменения позволяют ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ сбивать дронов-нарушителей различными методами. Это может быть и применение подавляемого сигнала между дроном и оператором, и сбивание при помощи специальной техники. Таким образом, сотрудники полиции смогут сбивать дроны, которые снимают митинги и пикеты, а потом использовать их как вещественные доказательства.
Инициаторами проекта Федерального закона № 404-ФЗ от 02.12.2019 стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборны и Эрнест Валеев и еще 15 депутатов.
Внесённые изменения позволяют ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ сбивать дронов-нарушителей различными методами. Это может быть и применение подавляемого сигнала между дроном и оператором, и сбивание при помощи специальной техники. Таким образом, сотрудники полиции смогут сбивать дроны, которые снимают митинги и пикеты, а потом использовать их как вещественные доказательства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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