Инициаторами проекта Федерального закона № 404-ФЗ от 02.12.2019 стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборны и Эрнест Валеев и еще 15 депутатов.Это может быть и применение подавляемого сигнала между дроном и оператором, и сбивание при помощи специальной техники. Таким образом, сотрудники полиции смогут сбивать дроны, которые снимают митинги и пикеты, а потом использовать их как вещественные доказательства.